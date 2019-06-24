إيران تطالب بريطانيا بديون تعود لـ40 عاما

رام الله - دنيا الوطنطالبت إيران، بريطانيا بديون مترتبة عليها منذ 40 عاما، معتبرة أن عدم التزام أوروبا بالاتفاق النووي يعود لانعدام إرادتها السياسية وعدم استعدادها لدفع أي ثمن للحفاظ على هذا الاتفاق.وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال استقباله أمس وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون، إلى تباطؤ وقصور الدول الأوروبية في العمل بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف عراقجي: "للأسف ليس هنالك أي توازن بين مسؤولياتنا وحقوقنا في الاتفاق النووي، ولذا فلا مبرر لمواصلة إيران التزامها بالاتفاق".وتابع: "لدينا قناعة بأن عدم التزام أوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي لا يعود للعجز، بل لعدم وجود الإرادة السياسية، فالشركات الأوروبية لا تتجرأ على تجاوز أوامر الخزانة الأمريكية، وذلك يعني عدم سيادة أوروبا حتى في داخل حدودها".وبصدد الديون البريطانية المستحقة لإيران منذ أربعين عاما، قال عراقجي، إن "امتناع الحكومة البريطانية عن السداد أمر غير مقبول إطلاقا".من جانبه أكد موريسون التزام لندن بالاتفاق النووي، وقال إن بريطانيا عازمة على أن يتم تفعيل قناة التجارة الأوروبية "إينستكس" على وجه السرعة، كما دعا طهران لمواصلة التزامها الكامل بالاتفاق النووي.