مستوطنون يضعون أسلاكاً شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

رام الله - دنيا الوطنوضع مستوطنو "شاكيد" و"تل منشة" المقامتين عنوة على أراض شمال منطقة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأثنين، أسلاكا شائكة حول أراضٍ لمواطني المنطقة .وذكر عمر الخطيب رئيس مجلس قروي ظهر المالح شمال يعبد، والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري، أن مجموعة من المستوطنين وضعت أسلاكا حول أراضي المواطنين، وذلك رغم أن أهالي القرية يملكون قرارا مما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية يُمنع بموجبه المستوطنون من أي إجراءات غير قانونية حتى يتم البت بالقرار النهائي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار إلى أن المستوطنين يمارسون وبشكل شبه يومي أعمال عربدة واستفزاز بحق المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم لتوسيع المستوطنتين، مؤكدا صمود المواطنين وتشبثهم بأراضيهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.