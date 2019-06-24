عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة



وأوضحت الوكالة، أنّ السلطنة تدعو ​واشنطن​ و​طهران​ لضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار.



يذكر أن الحرس الثوري الايراني، أعلن قبل عدة أيام، أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية كانت تحوم فوق مضيق هرمز، مما أسفر عن زيادة تأزم العلاقات بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية.









رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة (رويترز) للأنباء، أنّ "​سلطنة عمان​ نفت، أنّها سلّمت رسالة من ​الولايات المتحدة الأمريكية​ إلى ​إيران​ بشأن إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة".