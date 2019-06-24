شؤون فلسطينية

الرجوب: المطلوب تحقيق الوحدة تبدأ بحوار وطني بين فصائل منظمة التحرير

الرجوب: المطلوب تحقيق الوحدة تبدأ بحوار وطني بين فصائل منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن الإجماع الشعبي في الداخل والخارج، على رفض ورشة المنامة، يحمل رسالة لثلاثة أطراف، الأول شعبنا الذي يتعزز صموده على هذا الموقف، وثانيا للقائمين على الورشة بأن قيادتنا وشعبنا هو من يقرر مصيره، والطرف الثالث للاحتلال بأن شعبنا صامد ومتمسك بحقوقه حتى إقامة دولته المستقلة".

وأوضح الرجوب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن المطلوب من أبناء شعبنا الآن هو توظيف هذا الإجماع الوطني وتحويله لوحدة وشراكة تبدأ بحوار وطني بين فصائل منظمة التحرير، وعلى رأسها حركة فتح، وبعد ذلك التوجه لمن هم خارج المنظمة؛ لبناء رؤية استراتيجية معهم تبدأ بسياسة خدماتية من رفح إلى جنين، ومن ثم فتح حوار معها والتفاهم على عدة قضايا من ضمنها المقاومة الشعبية والنظام السياسي، مبينا أن هذه الرؤية يجب أن تُبنى من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات عامة في كل الأراضي الفلسطينية .

وقال الرجوب: "إن أخطر شيء على شعبنا الآن هو محاولة حرف البوصلة عن معركة شعبنا مع الاحتلال"، مشددا على أن الفلسطينيين جزء من الأمن القومي العربي وضد كل السياسات الإيرانية التي تهدد الاستقرار الاقليمي وبنفس الوقت لا يمكننا القبول بحرف البوصلة من هنا إلى هناك.

وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على أنه تم تحقيق إنجازين في تاريخ شعبنا الأول أننا قدمنا قضينا وقبل بها العالم كقضية حق، والثانية هي بقاء منظمة التحرير التي يجب أن تبقى الوطن المعنوي لفلسطين.

ودعا اللواء الرجوب إلى اصطفاف شعبنا بكل نخبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والخروج من مرحلة الاستعراض والادعاء إلى مرحلة الفعل الحقيقي والعمل لحماية الأرض وما عليها من بشر وشجر وحجر .

أخبار ذات صلة

مجلس أمناء جامعة النجاح يعبر عن اعتزازه بانجازات الجامعة والمستشفى

مجلس أمناء جامعة النجاح يعبر عن اعتزازه بانجازات الجامعة والمستشفى

عريقات: لا يستطيع أحد اتهامنا بالعبثية.. وهذا المطلوب من حماس

عريقات: لا يستطيع أحد اتهامنا بالعبثية.. وهذا المطلوب من حماس

مستوطنون يضعون أسلاكاً شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

مستوطنون يضعون أسلاكاً شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

الحية: صفقة القرن تريد نزع المقاومة ومواجهة الاحتلال وورشة البحرين لبيع فلسطين بالمزاد العلني

الحية: صفقة القرن تريد نزع المقاومة ومواجهة الاحتلال وورشة البحرين لبيع فلسطين بالمزاد العلني

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

رفض واسع للورشة الأميركية في البحرين

رفض واسع للورشة الأميركية في البحرين

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

رفضته حماس.. مقترح مصري جديد لعمل معبر رفح بوجود موظفي السلطة

رفضته حماس.. مقترح مصري جديد لعمل معبر رفح بوجود موظفي السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

مجلس أمناء جامعة النجاح يعبر عن اعتزازه بانجازات الجامعة والمستشفى

مجلس أمناء جامعة النجاح يعبر عن اعتزازه بانجازات الجامعة والمستشفى

مستوطنون يضعون أسلاكاً شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

مستوطنون يضعون أسلاكاً شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

مواطن يُناشد الرئيس: سأفقد بصري إذا لم تساعدني

مواطن يُناشد الرئيس: سأفقد بصري إذا لم تساعدني

هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات مواجهة (صفقة القرن)

هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات مواجهة (صفقة القرن)

نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على &#34;ورشة المنامة&#34;

نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على "ورشة المنامة"

منوعات

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

عربي

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة "صفقة القرن"

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ&#34;محمد مرسي&#34;

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ"محمد مرسي"

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن.. دولة واحدة وممر بين الضفة وغزة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن.. دولة واحدة وممر بين الضفة وغزة