الحية: صفقة القرن تريد نزع المقاومة ومواجهة الاحتلال وورشة البحرين لبيع فلسطين بالمزاد العلني

رام الله - دنيا الوطنقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نرفض صفقة القرن لأنها تريد أن تنتزع كل معاني المواجهة والمقاومة للمشروع الاسرائيلي".وأضاف الحية، في كلمة له خلال مؤتمر نسائي رفضاً لصفقة القرن: "نرفض صفقة القرن، لأنها تستهدف قضية اللاجئين والقدس، ولأنها تعتبر أرض فلسطين للاحتلال وتنكر حق الفلسطينيين في القدس".وأشار الحية، إلى أن صفقة القرن لا تستهدف قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو القدس فقط، وإنما العواصم العربية والمال العربي، منوها في الوقت ذاته إلى أنها جاء لتمهد المنطقة لامتداد الاحتلال فيها بكل راحة.وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "فلسطين تعرضت لمحاولات التصفية على مدار 100 عام"، مضيفا: "ضاعت فلسطين قبل 70 عاماً والجيوش العربية في قلبها".وبين الحية، أن أول خطوات مواجهة صفقة القرن، التخلي عن أوسلو، وإطلاق يد المقاومة في كل مكان، بالاضافة الى أن الوحدة الوطنية والشراكة هي قاعدة وطنية لمواجهة المخاطر كلها، قائلا: "نمد أيدينا لقادة العمل الوطني وحركة فتح، للاتفاق، وان لم نتفق فلنذهب الى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".وأضاف: "يجب دعم صمود شعبنا في كل مكان، لأنهم يواجهون سياسة الضغط والتهميش والابعاد، كما يجب وقف التنسيق الامني".وفيما يتعلق بمؤتمر البحرين الاقتصادي، أكد الحية انه جاء للاجهاز على القضية الفلسطينية، وبيع فلسطين في المزاد العلني، ووضع المال في مقابل الحقوق والمقدسات والعودة والحرية والكرامة والدولة.وقال: "هذا المؤتمر، جاء ليقايضنا بحقوقنا وثوابتنا، وسنعمل بكل الوسائل لمواجهة مخرجاته"، مضيفا: "نقول لإخواننا في البحرين والدول المشاركة في مؤتمر البحرين، تراجعوا عن المشاركة فأنتم تشاركون في تصفية القضية الفلسطينية".