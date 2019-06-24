دولي

مقتل وجرح العشرات بحادث قطار في بنغلاديش

مقتل وجرح العشرات بحادث قطار في بنغلاديش
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح اليوم الاثنين، جراء سقوط عربتي قطار ركاب في إحدى القنوات المائية، حينما كان في طريقه إلى العاصمة البنغالية دكا.

وذكر ضابط شرطة، أن القطار كان يعبر جسرا في طريقه إلى العاصمة دكا من مدينة سيلهيت بشرق البلاد عندما خرج عن القضبان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورجح المصدر أن يكون هناك المزيد من الجثث في العربتين اللتين سقطتا في القناة، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها.

أخبار ذات صلة

مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تواجد القوات الإيرانية على حدودها

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تواجد القوات الإيرانية على حدودها

مسؤول أمريكي: مستعدون لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات حال التوصل لاتفاق

مسؤول أمريكي: مستعدون لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات حال التوصل لاتفاق

إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار عن حريق

إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار عن حريق

إيران: الخطة الأمريكية للسلام ستُعزز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

إيران: الخطة الأمريكية للسلام ستُعزز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

إيران: إسقاط الطائرة الأمريكية يُمكن أن يتكرر

إيران: إسقاط الطائرة الأمريكية يُمكن أن يتكرر

نتنياهو يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب (ورشة البحرين)

نتنياهو يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب (ورشة البحرين)

استعداداً لعقد قمة ثلاثية.. مستشار الأمن القومي الروسي يصل إلى إسرئيل

استعداداً لعقد قمة ثلاثية.. مستشار الأمن القومي الروسي يصل إلى إسرئيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

مواطن يُناشد الرئيس: سأفقد بصري إذا لم تساعدني

مواطن يُناشد الرئيس: سأفقد بصري إذا لم تساعدني

هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات مواجهة (صفقة القرن)

هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات مواجهة (صفقة القرن)

نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على &#34;ورشة المنامة&#34;

نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على "ورشة المنامة"

بحر: ندعو العاهل البحريني لإصدار قرار عاجل بإلغاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي

بحر: ندعو العاهل البحريني لإصدار قرار عاجل بإلغاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي

الزعنون: ورشة البحرين لن تجلب الخير لشعبنا ونُثمن الإجماع الوطني على رفضها

الزعنون: ورشة البحرين لن تجلب الخير لشعبنا ونُثمن الإجماع الوطني على رفضها

منوعات

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

عربي

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة "صفقة القرن"

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ&#34;محمد مرسي&#34;

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ"محمد مرسي"

الجبير: الفلسطينيون أصحاب القرار الأخير بعملية السلام

الجبير: الفلسطينيون أصحاب القرار الأخير بعملية السلام