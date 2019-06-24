مقتل وجرح العشرات بحادث قطار في بنغلاديش

رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح اليوم الاثنين، جراء سقوط عربتي قطار ركاب في إحدى القنوات المائية، حينما كان في طريقه إلى العاصمة البنغالية دكا.وذكر ضابط شرطة، أن القطار كان يعبر جسرا في طريقه إلى العاصمة دكا من مدينة سيلهيت بشرق البلاد عندما خرج عن القضبان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورجح المصدر أن يكون هناك المزيد من الجثث في العربتين اللتين سقطتا في القناة، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها.