جامعة النجاح تطلق احتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج (39)





جاء ذلك، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبحضور الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً لفخامته، والسيد صبيح المصري، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والاستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة ومساعديه وجميع عمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام والهيئات الإدارية في الجامعة، وبحضور رسمي وشعبي من مختلف فئات المجتمع وقطاعاته.



كما حضر الحفل اللواء إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من رؤوساء الجامعات ورؤساء البلديات في الضفة الغربية، إضافة إلى عدد من القناصل ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وممثلين عن الطائفة السامرية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة بالإضافة إلى الطلبة الأوائل وذويهم.



وكتقليد سنوي تتميز فيه جامعة النجاح الوطنية في حفلات تخريج طلبتها، بدأ الحفل بدخول موكب أوائل الكليات والأقسام في الجامعة إلى المسرح تلاه دخول موكب المساعدين والنواب والعمداء ومدراء المراكز والأقسام في الجامعة، ومن ثم موكب ممثّل فخامة رئيس دولة فلسطين ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتورالقائم بأعمال رئيس الجامعة، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني الفلسطيني وقراءة آيات من القرآن الكريم.



وتولى عرافة الحفل الأستاذ الدكتور خليل عودة ، الذي أعلن انطلاق الاحتفال الرسمي بدعوة السيد صبيح المصري، رئيس مجلس أمناء الجامعة لإلقاء كلمته.



كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة



وفي كلمته رحب السيد صبيح المصري، بالحضور الكريم في رحاب جامعة النجاح الوطنية قائلاً:" أنا سعيدٌ جداً أن أكون معكم اليومَ في صرح جامعة النجاح الوطنية الشامخ التي تخرج فوجاً جديداً من طلبتها، والنجاح التي تحتضن العلم والعلماء في فلسطين هي قلعة عظيمة برجالها وأبنائها، فيها يكون الاستثمار الأكبر في هذه العقول التي تصنع المستقبل لنا ولأجيالنا القادمة، فالاستثمار لا يكون بالمال فقط، وإنما يكون ببناء الانسان وتشكيل الهوية، علينا جميعاً أن نحافظ علىالنجاح وعلى مسيرة النجاح التي بدأت منذ مئة عام وما زالت تتواصل بهمة ونشاط وثبات، وتزداد نجاحاً وتقدماً في كل عام بفضل مؤسسيها والقائمين عليها، وهم رجال أوفياءٌ يستحقون منا الاحترام والتقدير".



كما أضاف السيد المصري:" طلبة النجاح ينتشرون في كل بقاع الأرض ويثبتون أنهم الأفضل والأكفأ في مجالات العمل، ولهذا يتسابق أرباب العمل على استقطابهم، وهناك من يتعاقد معهم في شركاتهم ومؤسساتهم ومدارسهم حتى قبل تخرجهم، وهنا لابد أن أوجه كلمة إلى أبنائي الخريجين والخريجات، أهنئهم أولا بهذا التخرج، وهذا التفوق، وأهنئ أهلهم وذويهم والوطن بهم، وأرجو أن يكونوا مشاعل نور لهذا الوطن الذي ينتظر عطاءهم".



كلمة الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة



أما الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، فقد أعرب عن فخره بتخريج الفوج التاسع والثلاثين من طلبة النجاح قائلاً:" أنا سعيد وفخور بهذا الإنجاز الذي يتجدد في كل عام مع هذه القوافل المؤهلة والمدربة لخدمة هذا الوطن المعطاء الذي يفتح ذراعيه لاستقبالهم، وينتظر عطاءهم، فأنتم أيها الخريجون قافلة جديدة من قوافل العلم التي تحمل البشرى لهذا الوطن، وترسم علامة النصر في سماء فلسطين،".



كما تناول الأستاذ الدكتور النتشة، عدداً من الإنجازات التي حققتها الجامعة في السنوات الأخيرة خصوصاً على مستوى البحث العلمي، مشيراً إلى أن عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعة العام الدراسي الحالي في مجلات علمية عالمية ذات عامل تأثير بلغ (310) بحثا في مختلف التخصصات العلمية وفي مجلات أخرى (180) بحثاً لتكون جامعة النجاح أكثر الجامعات الفلسطينية انتاجاً للبحث العلمي.



كما استعرض الأستاذ الدكتور النتشة، مستوى اعتماد البرامج الأكاديمية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ثلاثة برامج للدكتوراه، هي دكتوراه في الفقه بالتعاون مع جامعتي القدس والخليل، ودكتوراه في التعليم والتعلم، ودكتوراه في اللغة العربية، ليصبح عدد برامج الدكتوراه في الجامعة (خمسة برامج ) وعدد برامج الماجستير ( ستة وخمسون برنامجاً)، وعلى مستوى برامج البكالوريوس، فقد بلغ عددها سبعة وتسعون برنامجاً وتم اعتماد عدة برامج جديدة في تخصصات فرعية مشتركة مع تخصصات رئيسية.



كما تحدّث الأستاذ الدكتور النتشة، عن المراكز المتقدّمة التي حققتها الجامعة على مستوى التصنيفات العالمية حيث وصلت الجامعة إلى مواقع متقدمة على مستوى العالم من خلال سمعتها الأكاديمية المميزة، فجاء ترتيبها ضمن أفضل 8 جامعات في قارة آسيا لجائزةTHE للعام 2019، وكان ترتيبها (308) على مستوى جامعات العالم بحسب تصنيف THE في UN Sustainble development goels.



واختتم الأستاذ الدكتور النتشة كلمته بالحديث عن إنشاء وحدة التكافؤ الحيوي بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة الفلسطينية، وهي أول وحدة متخصصة على مستوى فلسطين لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي وبمعايير وجودة عالمية، وفي ختام كلمته قال:" وأنتم أيها الخريجون جزء من هذا المزيد الذي نسعى إلى تحقيقه، واسمحوا لي أن أهنئكم بتخرجكم وتفوقكم وأهنئ أهلكم وذويكم والوطن بكم لقد كبرتم وكبرت معكم الآمال التي تسعون إلى تحقيقها، والوطن ينتظر عطاءكم، فأنتم الحماة وأنتم البناء لهذا الوطن، فكونوا دائماً على قدر المسؤولية والأمانة التي وضعت في أعناقكم".



كلمة الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلاً عن فخامة الرئيس محمود عباس



وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس :"شرفني سيادة الأخ الرئيس أبو مازن أن أنقل لكم تحياته ومباركته لكم جميعاً وخاصة لأبنائه الخريجين وعائلاتهم لهذا النجاح المميّز لهذه الكوكبة الشبابية التي تبعث برسالتها الأولى اليوم لمن يحيك صفقات القرن أننا على خطى رئيسنا سائرون وخلفه صامدون وبالعلم متسلحون".



كما أضاف الأستاذ الدكتور أبو مويس:" أقف اليوم في جامعة عملاقة ولدت مدرسة النجاح النابلسية ثم إلى كلية ثم إلى معهد وانتهت بجامعة استطاعت في وقت قصير أن تكون أكبر جامعة فلسطينية للريادة والإبداع والتنمية المستدامة".



وفي نهاية حديثه هنأ الأستاذ الدكتور أبو مويس، الطلبة الخريجين على تفوقهم ونجاحهم، كما هنأ ذويهم على جهدهم وتعبهم الذي أجنى ثمراً من التفوق والنجاح لأبنائهم.



وتخلل الحفل فقرة موسيقية من تقديم جوقة الجامعة أضفت جواً من البهجة على الحفل بين الطلبة وذويهم والحضور.



كلمة الأولى على الجامعة



وألقت الطالبة نور عبد الله، الأولى على جامعة النجاح من كلية الشريعة بمعدل 3.99، كلمة أوائل الجامعة قالت فيها " يسرني الآن أن أقف أمامكم وقفة شكر وعرفان، لأوجه لكم كلَّ الإحترام والتقدير على ما بذلتموه من جهد وتعب من أجل تعليمنا العلوم النافعةَ في هذه الجامعة العريقة المشهورة بقِدمها في الصرح التعليمي، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقد كانت وما زالت هذه الجامعة، جامعة النجاح، بيتنا الثاني ومنارة العلم التي ترسل شموعها في الآفاق لتنير درب أبنائها المتعلمين".



وأضافت نور:" وإنني من هذا المكان أمثل زملائي وزميلاتي الطلبة الذين تعبوا ليلاً ونهاراً من أجل أن يحققوا أهدافهم، لينفعوا بها أنفسهم والمجتمع، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادُنا الحبيبة فلسطين والأمةُ العربية جمعاء، فهنيئا لكم ولأهاليكم على تعبكم ومثابرتكم وصبركم على صعوبات التعليم".



واختتمت كلمتها " ونصيحتي لنفسي أولا ولكل الخريجين والخريجات ثانيا، لا تأخذوا العلم من أجل الشهادات والمناصب، بل لأجل خدمة دينكم ووطنكم بإخلاص، فما أحوجنا اليومَ إلى طبيبٍ ماهر، ومدرس مخلصٍ، وعالمِ دين ٍعامل، ومهندس متقن".



ومع نهاية حفل التخريج قام السيد صبيح المصري، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بتوزيع الشهادات التكريمية للطلبة الأوائل حيث تم تكريم أوائل الجامعة ومن ثم أوائل الكليات، وتخلل الحفل فقرة موسيقية، ليستكمل التكريم بأوائل الاقسام وطلبة كلية الشرف.



يُذكر أن جامعة النجاح ستستكمل حفلات تخريج الفوج التاسع والثلاثين لمختلف الكليات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 25-27/6/2019.



























رام الله - دنيا الوطنأطلقت جامعة النجاح الوطنية اليوم الإثنين، باكورة الإحتفالات بتخريج الفوج التاسع والثلاثين من طلبتها، بحفل تكريم لأوائل الكليات والأقسام وطلبة كلية الشرف، حيث أُقيم الحفل في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.