مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في منطقة باب الزاوية وعلى جسر حلحول بمحافظة الخليل.وبحسب وكالة (وفا)، فإن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.