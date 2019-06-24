بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخية بغزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (6/18)،وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم (96) من الكشف الجديد المرفق أدناه.وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، كما حثت على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.