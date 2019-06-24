بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخية بغزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (6/18)،وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم (96) من الكشف الجديد المرفق أدناه.
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، كما حثت على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخية بغزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (6/18)،وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم (96) من الكشف الجديد المرفق أدناه.
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، كما حثت على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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