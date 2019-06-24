كوشنر: مناهضة خطة ترامب للسلام من قبل الجانب الفلسطيني "خطأ استراتيجي"

رام الله - دنيا الوطنقال غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، من قبل الجانب الفلسطيني "خطأ استراتيجي".وأضاف كوشنر في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أن الانتقادات على خطة ترامب مبنية على العاطفة، ولم يتم التعاطي مع التفاصيل، كما قال.وأكد أن الجانب السياسي من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هدف خطة الرئيس ترامب للسلام هو تحسين حياة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال مستشار الرئيس الأمريكي: إن الأمن أساس لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية و قطاع غزة، "ولا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام و استتباب للأمن".وشدّد كوشنر على أن الولايات المتحدة، تدعم إسرائيل وهي حليف وشريك أمني قوي، و"نريد أيضا التوصل لحل مرضي للفلسطينيين".