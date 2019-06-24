مواطن يُناشد الرئيس: سأفقد بصري إذا لم تساعدني
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن محمد عزمي محمد عويضة من سكان قطاع غزة، مناشدة عاجلة للرئيس عباس، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:
وجه المواطن محمد عزمي محمد عويضة من سكان قطاع غزة، مناشدة عاجلة للرئيس عباس، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:
لدي مشكلة في النظر في كلتا العينين وعند مراجعتي للأطباء تبين ان لدي مشكلة في العدسات وأحتاج لتغيير عدسات بأقصى سرعة حتى لا افقد بصري فلذلك إني اناشدك يا سيادة الرئيس الاب الحنون رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة
التحرير الفلسطينية أن تقوم بمساعدتي فالعملية تحتاج 2000$ لكل عين يعني 4000$ وانا لا استطيع توفير هذا المبلغ فأنت أبونا ورئيس دولتنا ونحن أبناءك وأبناء الفتح آملين أن تصل مناشدتنا وأن تساعدنا
محمد عزمي عويضة
رقم الجوال 0599612927
التحرير الفلسطينية أن تقوم بمساعدتي فالعملية تحتاج 2000$ لكل عين يعني 4000$ وانا لا استطيع توفير هذا المبلغ فأنت أبونا ورئيس دولتنا ونحن أبناءك وأبناء الفتح آملين أن تصل مناشدتنا وأن تساعدنا
محمد عزمي عويضة
رقم الجوال 0599612927
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