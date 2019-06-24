هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات مواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا في الداخل والخارج وكل الساحات، إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات والأنشطة، التي تنظم رفضاً لـ (صفقة القرن) ومؤتمر البحرين "المشبوه"، لتشكيل أكبر حالة رفض شعبي وجماهيري.ودانت الهيئة موقف الدول العربية، التي قررت المشاركة بهذا المؤتمر "سيئ الصيت"، داعية لاحترام القرار الفلسطيني الموحد برفض عقد هذا المؤتمر، لما يترتب عليه من التفاف على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.كما دعت جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" التي توافق يوم الجمعة المقبل 28/6 بعد العصر مباشرة في مخيمات العودة الخمسة.