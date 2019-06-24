نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على "ورشة المنامة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصيادين في غزة، تعليق الصيد في البحر غداً الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.
أعلنت نقابة الصيادين في غزة، تعليق الصيد في البحر غداً الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.
وأكدت النقابة أن تعليق الصيد، سيكون احتجاجاً على انعقاد "مؤتمر البحرين"، الذي ترعاه الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا (صفقة القرن).
وتشهد الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات مسيرات حاشدة وعدة فعاليات رفضاً لورشة البحرين و(صفقة القرن).
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