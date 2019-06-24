نقابة الصيادين تعلق الصيد غداً احتجاجاً على "ورشة المنامة"





وأكدت النقابة أن تعليق الصيد، سيكون احتجاجاً على انعقاد "مؤتمر البحرين"، الذي ترعاه الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا (صفقة القرن).





وتشهد الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات مسيرات حاشدة وعدة فعاليات رفضاً لورشة البحرين و(صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الصيادين في غزة، تعليق الصيد في البحر غداً الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.