دولي

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تواجد القوات الإيرانية على حدودها

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تواجد القوات الإيرانية على حدودها
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الاجتماع الأمني الثلاثي مع موسكو وواشنطن، يهدف لمواجهة التهديدات في المنطقة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الروسي، الذي وصل إلى إسرائيل صباح اليوم.

وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تواجد القوات الإيرانية على حدودها، وفق تعبيرها.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الروسي: الاجتماعات مع المسؤولين بإسرائيل، ستركز على قضايا المنطقة، خاصة في سوريا.

ويعقد يوم غدٍ الثلاثاء، اجتماع ثلاثي بين مستشاري الأمن القومي في إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، حيث من المقرر، أن يتناول قضايا المنطقة، بما فيها الوضع في سوريا.

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