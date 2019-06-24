شاهد: "دنيا الوطن" ترصد آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحاني "الجغرافيا" و"الأحياء"





وفيما يتعلق بامتحان "الأحياء" لدى القسم العلمي، أكد الطلبة في مدرستي "حسن الحرازين" و"زهرة المدائن" بتصريحات لـ"دنيا الوطن" سهولة الامتحان وسلاسته.





كما تباينت ردود فعل طلبة القسم الأدبي، حول امتحان "الجغرافيا" في المدرستين.





وتُختتم امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" التي بدأت في الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، يوم الأربعاء بامتحان "التكنولوجيا" لدى القسمين العلمي والأدبي.





رام الله - دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة "القسمين الأدبي والعلمي" بغزة، حول امتحاني الجغرافيا والأحياء، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019.