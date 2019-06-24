مسؤول أمريكي: مستعدون لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات حال التوصل لاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك: إنه أطلع دول الخليج على تقييم واشنطن لما وصفها "التهديدات الإيرانية".
وقال في تصريحات نقلتها قناة (العربية): إن على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية، وليس بالإرهاب، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول الاتفاق النووي مع طهران.
قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك: إنه أطلع دول الخليج على تقييم واشنطن لما وصفها "التهديدات الإيرانية".
وقال في تصريحات نقلتها قناة (العربية): إن على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية، وليس بالإرهاب، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول الاتفاق النووي مع طهران.
وقال المبعوث الأميركي لإيران: إن واشنطن مستعدة لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق، "لكن يجب أن يتم الاتفاق أولاً".
وأضاف: "نسعى لاتفاق مع إيران يتناول برنامجها النووي وأيضا برنامجها الصاروخي واعتداءاتها الإقليمية".
من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: إن بلادها "تعمل مع شركائها للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران "لكن إذا امتنعت طهران عن التعاون فسننظر في خيارات أخرى".
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