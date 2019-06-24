مسؤول أمريكي: مستعدون لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات حال التوصل لاتفاق





وأضاف: "نسعى لاتفاق مع إيران يتناول برنامجها النووي وأيضا برنامجها الصاروخي واعتداءاتها الإقليمية".





من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: إن بلادها "تعمل مع شركائها للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران "لكن إذا امتنعت طهران عن التعاون فسننظر في خيارات أخرى".

وقال المبعوث الأميركي لإيران: إن واشنطن مستعدة لاستئناف العلاقات الثنائية مع إيران ورفع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق، "لكن يجب أن يتم الاتفاق أولاً".