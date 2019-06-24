الزراعة: غزة أنتجت 40 ألف طن من البطيخ وبجودة عالية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة بغزة: إن موسم البطيخ، شهد هذا العام وفرة في الإنتاج، تكفي السوق المحلي، وجودة عالية تُرضي أذواق وطلب المواطنين في غزة، حيث تُقدر المساحات المزروعة بثماره بأربعة آلاف دونم، ينتج كل دونم منها نحو 10 أطنان.وأكد المهندس أدهم البسيوني، مدير زراعة شمال غزة، والناطق باسم الوزارة، أنّ موسم زراعة البطيخ لهذا العام، شهد ارتقاءً واضحاً في الأداء الزراعي؛ حيث أدت العناية الفائقة بالزراعة والجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الفنية منذ اللحظة الأولى، وحتى جني المحصول لخروج ثمار ممتازة، ترضي المواطنين المتعطشين لثمار البطيخ الممتازة.وأوضح البسيوني، أنّ البطيخ المزروع في قطاع غزة آمن، ولايوجد أي آثار ضارة مترتبة على تناول البطيخ، مبيناً أن الأجواء المناخية هذا العام، ساهمت في الخروج بثمار أكثر جودة وكميات وفيرة من البطيخ، الذي لا يزال في بداية موسمه.