مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطناً يبلغ من العمر (45 عاماً) لقي مصرعه، وأصيب خمسة آخرون، بحادث سير ذاتي.
لقي مواطن مصرعه اليوم الاثنين، وأصيب خمسة آخرون في حادث سير ذاتي في بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطناً يبلغ من العمر (45 عاماً) لقي مصرعه، وأصيب خمسة آخرون، بحادث سير ذاتي.
وأضاف: أن الحادث الذاتي، جاء نتيجة سقوط مركبة عن ارتفاع سبعة أمتار في بلدة أرطاس في بيت لحم.
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