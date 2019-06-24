مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم

لقي مواطن مصرعه اليوم الاثنين، وأصيب خمسة آخرون في حادث سير ذاتي في بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.



وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن مواطناً يبلغ من العمر (45 عاماً) لقي مصرعه، وأصيب خمسة آخرون، بحادث سير ذاتي.





وأضاف: أن الحادث الذاتي، جاء نتيجة سقوط مركبة عن ارتفاع سبعة أمتار في بلدة أرطاس في بيت لحم.

رام الله - دنيا الوطن