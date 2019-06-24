كتائب المقاومة الوطنية: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن خيار الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، هو السبيل الوحيد والقادر على إفشال كافة المشاريع، التي تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها (صفقة ترامب) و(ورشة البحرين).وشددت الكتائب على أن شعبنا ومقاومته موحدون في رفض ورشة البحرين التطبيعية وصفقة ترامب، وفي ميدان المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنها لن تصمت على العدوان "الصهيوأميركي" المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، والقدس، وقطاع غزة.وأضافت الكتائب: "لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني المناضل، فشعبنا متمسك بحقوقه الوطنية وبقضيته الفلسطينية، ولا يقبل بيعها بالأموال أو المساومة على أي شبر منها، لأن أي تنازل عنها يعد طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وخيانة لدما شهدائه وجرحاه وعذابات أسراه".ودعت الكتائب لاغتنام فرصة الوحدة الداخلية في مواجهة (صفقة ترامب) و(ورشة البحرين) بالبدء الفوري بخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، والاتفاق على استراتيجية وطنية كفاحية للخروج من اتفاق أوسلو الفاسد، وفي مقدمتها طي العلاقات مع الاحتلال من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني فوراً، وعدم الرهان على المفاوضات العقيمة والعبثية، وإطلاق العنان للمقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة على حد قولها.