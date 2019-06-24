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إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة "صفقة القرن"

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة "صفقة القرن"
عضو الأمانة العامة للأحزاب العربية محمد الجباوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو الأمانة العامة للأحزاب العربية محمد الجباوي أنهم بصدد عقد اجتماع للأمانة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل يسبقه ملتقى تحضيري يوم الاثنين.

وأوضح الجباوي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، بان على راس جدول اعمال اجتماع الأمانة العامة التحضير لمؤتمر بيروت المقرر عقده في السابع من الشهر المقبل لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن وكل ما يتعلق بها كمؤتمر البحرين الذي دعت له الادارة الامريكية اضافة الى التأكيد على 
نصرة فلسطين وتحررها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

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