عاجل

  • مسؤول أمريكي: على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب

  • المبعوث الأميركي الخاص بإيران: أطلعت دول الخليج على التهديدات الإيرانية

  • تيريزا ماي: الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان وطائش

  • تيريزا ماي: أولويتنا التوصل لحل دبلوماسي لتهدئة التوتر مع إيران

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: إغلاق مصعدين وإخطار 55 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: إغلاق مصعدين وإخطار 55 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت طواقم الوقاية والسلامة العامة، مصعدين في محافظتي رام الله والبيرة وجنين، فيما أخطرت (55) منشأة، منها فنادق ومسابح  في محافظة بيت لحم، خلال تنفيذها (266) جولة ميدانية في الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر التقرير، أنه تم تسليم (175) إعلاماً بالشروط الوقائية، لتنفيذها، ومنح 98 تصريحاً للمنشآت المستوفية، وفحص (49) مصعداً، وإجراءات السلامة فيها.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم

كتائب المقاومة الوطنية: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب

كتائب المقاومة الوطنية: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب

وصول جثمان الفتاة &#34;بنان خضير&#34; إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز

وصول جثمان الفتاة "بنان خضير" إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز

اليوم: اجتماع للجنة السياسية في المجلس الوطني لبحث مواجهة (ورشة البحرين)

اليوم: اجتماع للجنة السياسية في المجلس الوطني لبحث مواجهة (ورشة البحرين)

مجدلاني يرد على غازي حمد: لم أُعينك وكيلاً وتسيطر على الوزارة بقوة الأمر الواقع

مجدلاني يرد على غازي حمد: لم أُعينك وكيلاً وتسيطر على الوزارة بقوة الأمر الواقع

الديمقراطية: المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة شعبنا

الديمقراطية: المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة شعبنا

التعليم بغزة تُعلن عن إضراب شامل غداً الثلاثاء.. باستثناء هذه الفئة

التعليم بغزة تُعلن عن إضراب شامل غداً الثلاثاء.. باستثناء هذه الفئة

اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين في حادث سير ذاتي ببيت لحم

كتائب المقاومة الوطنية: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب

كتائب المقاومة الوطنية: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب

وصول جثمان الفتاة &#34;بنان خضير&#34; إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز

وصول جثمان الفتاة "بنان خضير" إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز

الدفاع المدني: إغلاق مصعدين وإخطار 55 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: إغلاق مصعدين وإخطار 55 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الديمقراطية: المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة شعبنا

الديمقراطية: المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة شعبنا

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية

منوعات

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

عربي

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

البرلمان العراقي يوافق على تعيين الشمري والياسري وزيرين للدفاع والداخلية

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

إجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية لدراسة مواجهة "صفقة القرن"

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ&#34;محمد مرسي&#34;

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ"محمد مرسي"

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك &#34;ّذرة شرف&#34;

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك "ّذرة شرف"