الدفاع المدني: إغلاق مصعدين وإخطار 55 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت طواقم الوقاية والسلامة العامة، مصعدين في محافظتي رام الله والبيرة وجنين، فيما أخطرت (55) منشأة، منها فنادق ومسابح في محافظة بيت لحم، خلال تنفيذها (266) جولة ميدانية في الـ 24 ساعة الماضية.وذكر التقرير، أنه تم تسليم (175) إعلاماً بالشروط الوقائية، لتنفيذها، ومنح 98 تصريحاً للمنشآت المستوفية، وفحص (49) مصعداً، وإجراءات السلامة فيها.