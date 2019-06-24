اليوم: اجتماع للجنة السياسية في المجلس الوطني لبحث مواجهة (ورشة البحرين)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: إن اجتماعاً، سيعقد اليوم، على مستوى الدائرة السياسية ورئاسة المجلس، ممثلة برئيسه سليم الزعنون، ونائبه وأمين السر؛ لبحث ما سيجري بالمنامة، و(صفقة القرن) واتخاذ ما يلزم لمواجهتها، ومساندة القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في موقفه
قال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: إن اجتماعاً، سيعقد اليوم، على مستوى الدائرة السياسية ورئاسة المجلس، ممثلة برئيسه سليم الزعنون، ونائبه وأمين السر؛ لبحث ما سيجري بالمنامة، و(صفقة القرن) واتخاذ ما يلزم لمواجهتها، ومساندة القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في موقفه
الصلب المتمسك بالحقوق الوطنية لشعبنا.
وأضاف مسمار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن شعبنا سيفشل هذه الصفقة بصموده وصلابة موقفه في تصديه لهذه المؤامرة، والتفافه حول قيادته.
وأشار مسمار إلى أن المجلس الوطني، وجه رسائل إلى مختلف البرلمانات العربية والإسلامية والأصدقاء في الدول الأوروبية حول مخاطر (ورشة البحرين) و(صفقة القرن)، معتبراً أن أي تحرك مضاد لمخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية على أي
مستوى، سيكون له تأثير قوي لتصدينا لهذه المؤامرات في ظل التجاوب الكبير من قبل جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وإعلاء صوته المتمسك بالحقوق الوطنية.
وأضاف مسمار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن شعبنا سيفشل هذه الصفقة بصموده وصلابة موقفه في تصديه لهذه المؤامرة، والتفافه حول قيادته.
وأشار مسمار إلى أن المجلس الوطني، وجه رسائل إلى مختلف البرلمانات العربية والإسلامية والأصدقاء في الدول الأوروبية حول مخاطر (ورشة البحرين) و(صفقة القرن)، معتبراً أن أي تحرك مضاد لمخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية على أي
مستوى، سيكون له تأثير قوي لتصدينا لهذه المؤامرات في ظل التجاوب الكبير من قبل جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وإعلاء صوته المتمسك بالحقوق الوطنية.
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