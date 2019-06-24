اليوم: اجتماع للجنة السياسية في المجلس الوطني لبحث مواجهة (ورشة البحرين)



وأضاف مسمار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن شعبنا سيفشل هذه الصفقة بصموده وصلابة موقفه في تصديه لهذه المؤامرة، والتفافه حول قيادته.



وأشار مسمار إلى أن المجلس الوطني، وجه رسائل إلى مختلف البرلمانات العربية والإسلامية والأصدقاء في الدول الأوروبية حول مخاطر (ورشة البحرين) و(صفقة القرن)، معتبراً أن أي تحرك مضاد لمخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية على أي

مستوى، سيكون له تأثير قوي لتصدينا لهذه المؤامرات في ظل التجاوب الكبير من قبل جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وإعلاء صوته المتمسك بالحقوق الوطنية.