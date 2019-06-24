توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ"محمد مرسي"

رام الله - دنيا الوطنكشف الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، عن علاقته بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي قبل عدة أيام.وقال عكاشة، في تصريحات له عبر قناة (الحياة): إنه يعرف مرسي منذ العام 2000، عندما كان الأخير نائبًا في البرلمان، وقام بإهدائه شامبو للشعر، لأن مرسي كان يُعاني من انتشار القشرة في شعره.يشار إلى أن مرسي، كان في العام 2000، عضوًا في البرلمان المصري، عن محافظة الزقازيق.