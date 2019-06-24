التعليم بغزة تُعلن عن إضراب شامل غداً الثلاثاء.. باستثناء هذه الفئة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، بغزة، صباح اليوم الأحد، أن يوم غدٍ الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو 2019 إضراب شامل، يشمل جميع مرافق الوزارة، احتجاجاً على (ورشة البحرين) التي ستعقد في اليوم ذاته.وأكدت الوزارة في تعميمها، على استثناء مراكز تصحيح الثانوية العامة، من قرار الإضراب غداً، حيث يستمر عملهم كالمعتاد.وكانت لجنة "المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" قد أعلنت الأحد، عن إضراب شامل الثلاثاء، في كل أنحاء قطاع غزة، يشمل جميع مناحي الحياة؛ احتجاجاً على ورشة البحرين، التي ستعقد في اليوم ذاته.واتفقت الفصائل الفلسطينية على أن (ورشة البحرين) المزمع عقدها غداً، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأنها "طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.