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عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن.. دولة واحدة وممر بين الضفة وغزة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن.. دولة واحدة وممر بين الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
تناول الإعلامي المصري، عمرو أديب، خلال برنامجه، المذاع عبر فضائية (MBC مصر) جديد (صفقة القرن)، وما سينتج عن (ورشة البحرين).

وقال أديب: إن مؤتمر البحرين سيتضمن حضور بعض الدول العربية، بتمثيل منخفض، والصفقة التي عرضها كوشنر تقضي بأن يحصل الفلسطينيون على 25 مليار دولار، تصرف طوال 9 سنوات، بينما تحصل مصر على 9 مليار دولار، والأردن على 5 مليار دولار، ولبنان على مبلغ مشابه، وكل ذلك، يأتي بشرط موافقة الفلسطينيين، على التسوية السياسية.

وأضاف: "سيبني ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولًا لبحر القطاع، بمبلغ 5 مليار دولار، وسيعطي المبلغ الباقي للفلسطينيين، لكي يبنوا مدارس ومستتشفيات وغيره".

وتساءل أديب، قائلًا: "بعد عشرات السنين من الكفاح والنضال والدم، في الآخر نتراضى بقرشين؟، مشيرًا إلى أن الصفقة، ستنتهي إلى حل الدولة الواحدة، حيث يتمتع الفلسطيني بالمواطنة في "دولة إسرائيل"، بينما يتلاشى حق العودة بالنسبة لملايين الفلسطينيين اللاجئين في الشتات.

وتابع: إسرائيل هي الحاكم في هذه الدولة، وللفلسطينيين، شبه حكم ذاتي، وتحت جواز سفر إسرائيلي، أي أن حل الدولتين انتهى.

وختم الإعلامي المصري، حديثه، قائلًا: "لا أظن أن أحدًا في العالم العربي، سيقبل بهذا الكلام".

 

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