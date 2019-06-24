شؤون فلسطينية

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب
رام الله - دنيا الوطن
قال خبير القانون الدولي، حنا عيسى: إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بلغت 503 مستوطنات (474 مستوطنة في الضفة الغربية، و29 مستوطنة في القدس المحتلة).

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات، يزيد عن مليون مستوطن، مشيراً إلى أن "حركة السلام" في إسرائيل تقول: إن التوسع في مستوطنات الضفة الغربية، يجري بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في إسرائيل".

وأضاف: "بناء الجدار العازل الذي يبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً، ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة الغربية، يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5844كم2، وأن الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800كم2".

وتساءل عيسى: "كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وبتعداد سكاني فلسطيني خمسة ملايين نسمة حالياً، والمستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي، وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم، وتحجب في نفس الوقت إمكانية لسيادة حقيقية على الأرض؟".

ونوه إلى أن المستوطنين يخشون أن تعزل المستوطنات القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم في المستقبل عن الضفة الغربية، وأن تقسم الضفة لمنطقتين شمالية وجنوبية.

وتابع: مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر مخالفاً للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية "جنيف الرابعة" الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 التي حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 التي اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها من جرائم الحرب.

وطالب بضرورة التحرك دولياً لإجبار إسرائيل التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية، وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشارت الإحصائيات حول المساحات في الأراضي الفلسطينية إلى ما يلي:

مساحة الأراضي الفلسطينية:

الضفة الغربية 5844 كم2 بما فيها القدس الشرقية.
قطاع غزة: 365 كم2.

مساحة الأراضي المقام عليها المستوطنات في دولتنا:

مساحة البناء: 196 كم2
مساحة البناء + التوسع المستقبلي : 540 كم2.
مساحة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات: 343 كم2

مساحة أراضي C :60 %

مساحة أراضي B : 19%

مساحة أراضي  A : 18%

محمية طبيعية: 3% .

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