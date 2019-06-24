شؤون فلسطينية

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه
غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
رد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غازي حمد، على تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، والتي قال فيها: إن "حركة حماس تمارس ضغوطاً وتهديدات على موظفي وزارته في قطاع غزة".

وقال حمد، في بيان صحفي: إن هذا كلام عار عن الصحة تماماً، ولا يوجد ما يثبت ذلك، مضيفًا: "أتحدى الوزير مجدلاني، أن يأتي بدليل واحد على صحة ما يقول".

وأشار إلى أن "جميع موظفي الوزارة في قطاع غزة، يعاملون معاملة واحدة، تقوم على الاحترام وحفظ حقوقهم وممارسة عملهم دون أي ضغط أو تهديد، وما يشهد على ذلك هو دوام عملهم في الوزارة طوال سنوات، وفي جميع التخصصات دون إبلاغ عن أي شكوى"، وفق تعبيره.

وأوضح حمد، أن الوزير مجدلاني، استغل هذا الحديث كي يطلب من 91 من موظفي الوزارة مغادرة أماكن عملهم الأسبوع الماضي، دون أي مبرر، ودون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن عدداً من هؤلاء الموظفين، يعملون في مناطق خدماتية مهمة مثل الفقراء، ورعاية ذوي الإعاقة، ومراكز التدريب المهني، والبحث الاجتماعي.

وتابع حمد: "هذا يعني أن الوزير مجدلاني، يعمل على تقويض العمل الاجتماعي والخدماتي والإنساني في قطاع غزة".

وأضاف: "الوزير مجدلاني، ما فتئ منذ تسلمه الوزارة في مهاجمة قطاع غزة، ومهاجمة الوزارة، رغم أننا كنا نبحث عن مساحة للتوافق والعمل المشترك والتعاون فيما يخدم المصالحة العامة، خاصة وأن هذه الوزارة هي وزارة تقوم على خدمة الفئات الضعيفة والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؛ لكن للأسف فإن الوزير قابل كل ذلك بموقف سلبي، ورفض أي شكل من أشكال التعاون، وقام بالطلب من الموظفين الجلوس في بيوتهم، وعدم ممارسة أعمالهم".

وذكر حمد، إن العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ورام الله، قبل قدوم الوزير مجدلاني، كانت جيدة، وتتسم بالتعاون والتنسيق، خاصة في الجوانب الفنية والإدارية، وقاعدة البيانات، وتقديم المشاريع للجهات المستحقة.

وكان وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قد اتهم حركة حماس بممارسة ضغوط على موظفي الوزارة في قطاع غزة.

وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حماس تمارس ضغوطاً وتهديدات على موظفي الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك لن يمنع الوزارة من تقديم خدماتها للمواطنين.

وأضاف مجدلاني: "شكلنا لجنة من الوزارة في غزة للتعامل مع موظفي حماس؛ إلا أن موظفينا، تعرضوا للضغط والتهديد، مشدداً على أن الحكومة لن تتعامل مع أي جسم تديره الحركة في قطاع غزة".

وتابع مجدلاني: "سنواصل العمل في الوزارة من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتقديم المساعدات لهم"، مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية، ترفض الدخول في مناكفات سياسية مع حركة حماس.

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