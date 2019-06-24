شؤون فلسطينية

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم: إن ترامب وعملاءه ومرتزقته وأدواته، يظنون أن حل القضية الفلسطينية، يكمن في تصفيتها، وليس في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، وتحقيق أمنياته وتطلعاته وثوابته الوطنية.

وأكد المطران :"نقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على تصفية القضية الفلسطينية بأموالهم، بأن القضية الفلسطينية لن تتمكن أية قوة عاتية في هذا العالم من تصفيتها، فهي قضية شعب يعشق الحياة والحرية والكرامة، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".

وتابع نقول للمؤتمرين في البحرين، بأن أموالكم وملياراتكم لن تجعل الفلسطينيين يتخلون عن ذرة تراب من ثرى فلسطين، الأرض المقدسة، وتراب هذه الأرض المباركة لا يُضاهى بالمال، وهو أثمن بكثير من ملياراتكم الملوثة بالخيانة والعمالة والارتماء في الأحضان المعادية.

وأكد أنه لن تمر (صفقة القرن) ولن ينجح مؤتمر البحرين، كما غيره من المؤتمرات والاجتماعات المشبوهة، التي هدفها هو تصفية القضية الفلسطينية مقابل المال والإغراءات.

وأوضح، أن الفلسطينيين يناضلون من أجل أن تتحقق العدالة في هذه الأرض، والعدالة في مفهومنا تكمن بإنهاء الاحتلال وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا، الذي يحق له أن يعيش بحرية وسلام مثل باقي شعوب العالم، وإلى هؤلاء المتآمرين على القضية الفلسطينية نقول: إن الفلسطينيين ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية، فكما انتظرنا أكثر من 70 عاماً نحن مستعدون للانتظار 100 عام أخرى وأكثر، ولكننا لسنا مستعدين للتنازل عن فلسطين، وعن حبة تراب من ثرى فلسطين الأرض المقدسة وعاصمتها القدس الشريف، بمقدساتها، وأوقافها الإسلامية والمسيحية.

وتابع لن يتخلى الفلسطينيون عن حقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض المقدسة، مهما تخلى عنهم بعض العرب، وتخاذل وتآمر عليهم البعض الآخر.

وأكد أن معادلة المال مقابل التنازل عن فلسطين هي معادلة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلاً، وإن كنا لا نثق بكل الإغراءات التي تم الإعلان عنها لأننا تعودنا على الكذب والنفاق من قبل اولئك الذين يأتون إلى منطقتنا باسم البيت الأبيض، وهم ينشرون ويبثون وعودهم، وهي ليست إلا حبراً على ورق.

من يقرر مصير الشعب الفلسطيني، إنما هم الفلسطينيون لوحدهم، ولا يحق لأي جهة في هذا العالم، أن تشطب وجودنا، وأن تلغي حقوقنا، وأن تتنازل عن حبة تراب من ثرى هذه البقعة المباركة من العالم التي اسمها فلسطين.

وقد جاءت كلمات المطران، صباح اليوم، لدى لقائه عدداً من الإعلاميين الأجانب، الذين يزورون مدينة القدس؛ كي يستمعوا إلى ما يقوله الفلسطينيون حول مؤتمر البحرين خاصة، و(صفقة القرن) عامة.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة تُعلن عن إضراب شامل غداً الثلاثاء.. باستثناء هذه الفئة

التعليم بغزة تُعلن عن إضراب شامل غداً الثلاثاء.. باستثناء هذه الفئة

اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه

غازي حمد يَرُدُّ على الوزير مجدلاني ويتحداه

&#34;الخارجية&#34;: تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي

"الخارجية": تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)

مستوطنون يعطبون إطارات 10 مركبات ويخطون شعارات عنصرية بمنازل شمال رام الله

مستوطنون يعطبون إطارات 10 مركبات ويخطون شعارات عنصرية بمنازل شمال رام الله

الشرطة تقبض على مطلوب نصب على وزارة المالية بسبعة ملايين شيكل

الشرطة تقبض على مطلوب نصب على وزارة المالية بسبعة ملايين شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

عيسى: 503 مستوطنات تنهش الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي مُريب

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية

حنا: الفلسطينيون ليسوا على عجلة من أمرهم كي يقبلوا بحلول استسلامية

&#34;الخارجية&#34;: تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي

"الخارجية": تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)

مستوطنون يعطبون إطارات 10 مركبات ويخطون شعارات عنصرية بمنازل شمال رام الله

مستوطنون يعطبون إطارات 10 مركبات ويخطون شعارات عنصرية بمنازل شمال رام الله

الشرطة تقبض على مطلوب نصب على وزارة المالية بسبعة ملايين شيكل

الشرطة تقبض على مطلوب نصب على وزارة المالية بسبعة ملايين شيكل

زيارة يؤكد على دعم الحكومة لمشروع المسار المساند لطريق كفرعقب

زيارة يؤكد على دعم الحكومة لمشروع المسار المساند لطريق كفرعقب

لماذا ينقل الجيش الإسرائيلي طائرات ودبابات للقدس؟

لماذا ينقل الجيش الإسرائيلي طائرات ودبابات للقدس؟

منوعات

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

عربي

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ&#34;محمد مرسي&#34;

توفيق عكاشة يكشف عما أهداه لـ"محمد مرسي"

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك &#34;ّذرة شرف&#34;

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك "ّذرة شرف"

الإمارات تكشف مستوى تمثيلها الدبلوماسي بـ (ورشة البحرين)

الإمارات تكشف مستوى تمثيلها الدبلوماسي بـ (ورشة البحرين)

كوريا الجنوبية تصف بن سلمان بـ &#34;سيد كل شيء&#34;

كوريا الجنوبية تصف بن سلمان بـ "سيد كل شيء"