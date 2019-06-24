شؤون فلسطينية

"الخارجية": تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي

"الخارجية": تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأغوار، وإعلان رفضه الانسحاب منها، دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأميركي".

جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات نتنياهو، أثناء جولته الاستفزازية التي قام بها يوم أمس، برفقة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى الأغوار المحتلة، والتي كرر فيها من جديد بقاء السيطرة الإسرائيلية عليها.

ودانت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، محاولات نتنياهو تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن الفشل الأكيد للورشة الأميركية الاقتصادية، مبدياً استغرابه لعدم حضور الجانب الفلسطيني لهذه الورشة، علماً أنه هو الذي قدم سبباً كافياً لرفض المؤامرة الأميركية الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهو المضمون الحقيقي لرفضه الانسحاب من الأغوار.

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