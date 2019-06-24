مستوطنون يعطبون إطارات 10 مركبات ويخطون شعارات عنصرية بمنازل شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، إطارات عشر مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل في سنجل شمال رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا القرية، وأعطبوا إطارات عشر مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في البلدة.