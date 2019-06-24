نتنياهو يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب (ورشة البحرين)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه سيستمع إلى الخطط الأمريكية، وتحديداً (صفقة القرن)، بشكل عادل ومفتوح.وهاجم نتنياهو الفلسطينيين، الرافضين لورشة البحرين، بالقول: "لا يمكنني فهم كيف رفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل أن يسمعوا ما تتضمنه، فهذه ليست طريقة للتقدم".ووفقًا لما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه تأمل إدارة ترامب ألا يضر التوتر في الخليج بالمؤتمر الاقتصادي في البحرين.يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، ترفض بشدة، (صفقة القرن)، بما فيها الشق الاقتصادي، المتمثل بـ (ورشة البحرين)، التي تنعقد يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري.