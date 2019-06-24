الشرطة تقبض على مطلوب نصب على وزارة المالية بسبعة ملايين شيكل

رام الله - دنيا الوطنقَبضَ مركز شرطة جنوب شرق القدس بمحافظة ضواحي القدس، فجر اليوم الاثنين، على شخص نصب واحتال على وزارة المالية بمبلغ زاد عن سبعة ملايين شيكل، ولاذا بالفرار، بعد نهب المال العام.وفي تصريح صحفي له، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه يقع على عاتق الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤولية تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم باختلاف أنواعها والنيابات العامة، وهذه واحدة من أهم المذكرات التي تم تنفيذها بالآونة الأخيرة لاعتبارين: الأول أن المال الذي حصل عليه هذا الشخص، هو مال عام، وحق من حقوق الشعب الفلسطيني، استطاع الحصول عليه بطريقة النصب والاحتيال، والاعتبار الثاني، هو أن الشرطة قبضت عليه في منطقة ضواحي القدس، وهي من المناطق التي تواجه الشرطة صعوبة بالغة في ملاحقة مرتكبي الجرائم باختلاف أنواعها، بسبب عدم تواجدها بصورة دائمة، ومنعها من تنفيذ مهمامها بحرية.كما أكد ارزيقات، أن الشرطة لن تتوانى في تنفيذ المذكرات القضائية، مهما بلغت قيمتها، وفي أي مكان، وتبذل جهداً كبيراً في متابعتها.وحذر في نفس الوقت كل من صدر بحقهم مذكرات قضائية بضرورة تسوية أواضعهم القضائية من خلال التوجه للمحاكم والنيابات؛ لإنهاء ماعليهم من ديون أو قضايا أخرى.