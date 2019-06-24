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دولي

استعداداً لعقد قمة ثلاثية.. مستشار الأمن القومي الروسي يصل إلى إسرئيل

استعداداً لعقد قمة ثلاثية.. مستشار الأمن القومي الروسي يصل إلى إسرئيل
مستشار الأمن القومي الروسي
رام الله - دنيا الوطن
وصل مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي بتروشيف، إلى إسرئيل اليوم الاثنين، للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات. 

وتستضيف مدينة القدس المحتلة، غداً، اجتماعاً ثلاثياً يضم بتروشيف وبن شابات، ونظيرهما الأمريكي جون بولتون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المحادثات ستتمحور حول الملفين السوري والإيراني، والتواجد الإيراني في سوريا، في الفترة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية هناك.

وكان بولتون قد وصل أمس إلى إسرائيل، حيث اجتمع مع نتنياهو ومع نظيره الإسرائيلي بن شبات.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على ضرورة التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية أبد الدهر، موضحاً أنها تستمر في إطلاق التهديدات على إسرائيل، والدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج. 

وقال المسؤول الأمريكي  خلال لقائه نتنياهو: "إن إيران ليست بدولة تسعى إلى السلام"، مشدداً على أن الجيش الأمريكي على أتم الجهوزية للتحرك، مشيراً إلى أنه أفضل جيش في العالم. 

وأوضح، أن واشنطن فرضت عقوبات أخرى على ايران، وأنها ستفرض عليها المزيد قريباً، وفق ما ذكرته (مكان).

وأكد بولتون، أنه يتفق مع نتنياهو في أنه لا يوجد سلام بدون الأمن، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيأخذ في الحسبان قلق إسرائيل بهذا الشأن.  

جاءت أقواله، خلال جولة قام بها في غور الأردن، شارك فيها أيضاً السفير الأمريكي في القدس، ديفيد فريدمان.

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