شؤون فلسطينية

زيارة يؤكد على دعم الحكومة لمشروع المسار المساند لطريق كفرعقب

زيارة يؤكد على دعم الحكومة لمشروع المسار المساند لطريق كفرعقب
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، المسار النهائي لطريق سطح مرحبا- الرام "طريق كفر عقب المساند" الذي تم اقتراحه للتخفيف من الأزمة المرورية على طريق كفر عقب الرئيسي وحاجز قلنديا، والذي يعتبر مسانداً للطريق، وليس بديلاً عنه.

وقال زيارة: إنه تم الاتفاق على المسار النهائي للطريق، الذي يبلغ طوله 4.5 كيلو مع كل من وزارة المواصلات، ومجلس المرور الأعلى، ووزارة الحكم المحلي، من بين عدة مسارات كانت مقترحة.

كما أكد على دعم الحكومة لهذا المشروع، لما سيخفف من الأزمة المرورية على طريق كفر عقب وحاجز قلنديا، وسيخفف من المعاناة التي يعيشها المواطنون أثناء تنقلهم من جنوب إلى شمال الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، تفقد زيارة طريق قلنديا الرئيسي، مؤكداً على أن الوزارة ستقوم بعمل صيانة كاملة لهذا الطريق، من مدخل البيرة الجنوبي إلى مفترق سيغال، وسيشتمل على عمل طبقة إسفلت جديدة، وتحسين وضع المفترقات على الطريق لرفع السلامة المرورية.

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