شاهد: تنظيم الدولة يُهاجم مقر إقامة الرئيس الشيشاني

وأوضح التنظيم، وفق وكالة (أعماق) التابعة له، أن أحد مقاتليه "عبد الله الشيشاني"، تمكن من قتل وإصابة عدد من عناصر الحراسة، قبل أن يتم قتله.





رام الله - دنيا الوطنأعلن تنظيم الدولة، مساء أمس الأحد، شن هجوم على مقر إقامة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، في غروزني.وذكر التنظيم، أن منفذ الهجوم، استهدف ضباط وعناصر الأمن المكلفين بحراسة القصر، وأطلق النار تجاه مقر إقامة قاديروف.ولم يصدر عن الجانب الشيشاني أو الروسي، أي تعليق على الخبر الذي أورده تنظيم الدولة، عن استهداف مقر إقامة قاديروف.