شاهد: تنظيم الدولة يُهاجم مقر إقامة الرئيس الشيشاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة، مساء أمس الأحد، شن هجوم على مقر إقامة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، في غروزني.
ولم يصدر عن الجانب الشيشاني أو الروسي، أي تعليق على الخبر الذي أورده تنظيم الدولة، عن استهداف مقر إقامة قاديروف.
أعلن تنظيم الدولة، مساء أمس الأحد، شن هجوم على مقر إقامة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، في غروزني.
وأوضح التنظيم، وفق وكالة (أعماق) التابعة له، أن أحد مقاتليه "عبد الله الشيشاني"، تمكن من قتل وإصابة عدد من عناصر الحراسة، قبل أن يتم قتله.
وذكر التنظيم، أن منفذ الهجوم، استهدف ضباط وعناصر الأمن المكلفين بحراسة القصر، وأطلق النار تجاه مقر إقامة قاديروف.
ولم يصدر عن الجانب الشيشاني أو الروسي، أي تعليق على الخبر الذي أورده تنظيم الدولة، عن استهداف مقر إقامة قاديروف.
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