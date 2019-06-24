لماذا ينقل الجيش الإسرائيلي طائرات ودبابات للقدس؟

رام الله - دنيا الوطنافتتحت بلدية القدس بالتعاون مع وزارة الجيش، معرضاً عسكرياً ضخماً بعنوان (جيشنا)، حيث سيتضمن عرض وسائل قتالية متنوعة، يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته اليومية المختلفة.ووفقاً لموقع (كيبا) الإسرائيلي، فإن المعرض، سيُنظم في منطقة المحطة الأولى في القدس، حيث سيرتاده وفقاً للتوقعات أكثر من 100 ألف زائر.وقد رصدت عدسات الكاميرات، عدداً من الدبابات والطائرات والوسائل القتالية المختلفة التي نقلها الجيش الإسرائيلي من مناطق مختلفة إلى القدس؛ لوضعها في المعرض.