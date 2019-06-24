"جبهة التحرير الفلسطينية": نُرحب بموقف الرئيس بري الوطني برفض (صفقة القرن)

التي هي قضية العرب والمسلمين والأحرار في العالم.



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صلاح اليوسف: إن هذا الموقف الوطني، ليس جديداً أو غريباً على الرئيس بري، الذي طالما دافع عن القضية الفلسطينية، ووحدة قواها السياسية، وحقوق شعبها، وعن حقوقهم المشروعة، وفي المقدمة منها حق العودة كخيار وحيد، بعيداً عن التوطين أو التهجير أو التذويب.



وأضاف: أن فلسطين وقيادتها السياسية وشعبها المناضل، سيحفظ للرئيس بري هذه المواقف الوطنية، التي تعتبر صوتاً مدوياً في مرحلة دقيقة وحرجة، نحن بأمس الحاجة إليها في زمن التخادل العربي، والصمت الدولي.



رام الله - دنيا الوطنرحبت (جبهة التحرير الفلسطينية) بموقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الوطني، الرافض لمؤتمر البحرين الاقتصادي و(صفقة القرن) الأميركية، معتبرة أن موقفه يعبر عن رجل دولة مسؤول، تجاه الله والتاريخ والجغرافيا ولبنان والقضية الفلسطينية