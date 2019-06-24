حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 16 فلسطينياً الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.





من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 13 مواطناً على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية فجراً.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.