حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 16 فلسطينياً الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 13 مواطناً على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية فجراً.
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