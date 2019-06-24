بعد ساعات من التقليص.. الاحتلال يُعيد توسيع مساحة الصيد إلى عشرة أميال





وقال عياش في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن حوالي الساعة العاشرة، وصلت رسالة من الجهات المعنية، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي، قلّص مساحة الصيد إلى ستة أميال، قبل أن تقوم بإرسال رسالة أخرى بعد ساعات قليلة تفيد بإعادة توسيع مساحة الصيد إلى عشرة أميال.





وأكد عياش على أن الصيادين يمارسون في هذه اللحظات مهنتهم بمساحة عشرة أميال.





وكانت حكومة الاحتلال، قررت مساء أمس السبت، تقليص مساحة الصيد إلى ستة أميال بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع، صوب مناطق غلاف غزة.

خاص دنيا الوطنكشف نقيب الصيادين في القطاع، نزار عياش، تفاصيل قرار الجيش الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد من عشرة أميال لستة، ثم العدول عن ذلك، وإعادة توسيعها.