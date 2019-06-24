أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك "ّذرة شرف"

ووفق موقع (عربي 21)، فلم يكتف عبد الخالق عبد الله، بالتعبير عن فرحه بفوز أوغلو، إذ طالب أردوغان بالاستقالة في حال "كان يملك ذرة شرف"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنعبّر الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، عن فرحه بنتائج انتخابات الإعادة لبلدية اسطنبول، التي أسفرت عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.وقال عبد الله: "فرحت واحتفلت مع المحتفلين والفرحين في اسطنبول بفوز إمام أوغلو، وهزيمة حزب أردوغان، أسعد خبر اليوم، لو يملك ذرة شرف لاستقال أردوغان، فهو القائل من يخسر اسطنبول يخسر تركيا".وأثار عبد الله عاصفة من التعليقات، إذ طالبه ناشطون بتقييم التجربة الإماراتية، قبل الانتقال للحديث عن تركيا، ومطالبة رئيسها بالاستقالة.