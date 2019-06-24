الإمارات تكشف مستوى تمثيلها الدبلوماسي بـ (ورشة البحرين)





وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، سيقود الوفد، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنكشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، مستوى تمثيلها في ورشة البحرين، الذي تقوده الولايات المتحدة في إطار خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).وكانت الإمارات، وعدد من الدول العربية، قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مؤتمر المنامة الاقتصادي، بينما قررت السلطة الفلسطينية ولبنان والعراق مقاطعته.