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دولي

بكوب حليب.. واشنطن توظف قططاً للقضاء على الجرذان

بكوب حليب.. واشنطن توظف قططاً للقضاء على الجرذان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سحبت الولايات المتحدة القطط من الشوارع عبر برنامج "القطط بياقات زرقاء"، وذلك من أجل توظيفها في القضاء على الجرذان مقابل كوب من الحليب.

وقال موقع (عربي 21)، إن تلك القطط، سحبت من شوارع واشنطن، حيث كان سيقضى عليها، وكلفت مهمة احتواء أعداد الجرذان والقواضم الآخذة في الازدياد في المدينة.

وأشار الموقع، إلى أن البرنامج أنشئ سنة 2017 بمبادرة من جمعية "هيوماين ريسكيو آلاينس" (اتش آر ايه) التي تعنى برعاية الحيوانات، وهو يلجأ إلى الهررة التي لا تصلح لتكون حيوانات أليفة كبديل مراع للبيئة للفخاخ والمبيدات السامة.

وهذه القطط غير مهتمّة بتاتاً بالتآلف ومن الصعب الاقتراب منها وهي تشكل بالتالي خياراً مثالياً لمن يلجأ إليها لمهاراتها في القضاء على القوارض.

وتروي لورن ليبسي المتعاونة مع "اتش آر ايه" أن "القطط المشمولة بهذا البرنامج، تتلقى من صاحب العقار الطعام والماء بانتظام، وتحصل على ملجأ وقت تكون الأحوال الجوية قاسية في مقابل تخلّصها من القواضم".

وأضافت: "يتعهد صاحب المنزل أيضاً بتوفير رعاية طبية طارئة إذا اقتضى الأمر ومراقبة حال القطّ عموماً".

وتطرح الجمعية سلسلة من الأسئلة الصارمة على الزبائن المحتملين، بما في ذلك إذا كان لديهم أي حيوانات أليفة أخرى، بغية ضمان أن تكون الأجواء مناسبة للقطط.

وعندما بدأ هذا المشروع، كان 12 % من القطط الشاردة في الشوارع في واشنطن يتعرّض للقتل الرحيم. أما اليوم، فقد تراجعت هذه النسبة إلى 9 %، حيث استعانت الجمعية بحوالى 250 هرّا لهذه المبادرة، وهي تعتزم توسيع نطاقها إلى مناطق أخرى.

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