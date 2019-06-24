قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني زيد وتعتقل مواطناً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطناً من
قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، وقالت مصادر محلية وشهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية بأكثر من 15 آلية عسكرية، واعتقلت المواطن عاصم اسماعيل عمر(34 عاماً) بعد اقتحام وتفتيش منزله ومنازل أشقائه ومنزل والدته وعدداً من المنازل المجاورة، وعبثت بمحتوياتها.
وقد أطلقت قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام التي استمرت عدة ساعات قنابل الغاز المسيل للدموع، كما دارت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطناً من
قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، وقالت مصادر محلية وشهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية بأكثر من 15 آلية عسكرية، واعتقلت المواطن عاصم اسماعيل عمر(34 عاماً) بعد اقتحام وتفتيش منزله ومنازل أشقائه ومنزل والدته وعدداً من المنازل المجاورة، وعبثت بمحتوياتها.
وقد أطلقت قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام التي استمرت عدة ساعات قنابل الغاز المسيل للدموع، كما دارت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال.
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