عاجل

  • الجبير: الفلسطينيون أصحاب القرار الأخير بعملية السلام

  • الخارجية الإيرانية: بريطانيا تقف إلى جانب الأميركيين ضدنا

دولي

لمنع الحرب.. أميركا تضع خططاً سرية ضد إيران

لمنع الحرب.. أميركا تضع خططاً سرية ضد إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، إن الجيش والاستخبارات الأميركية، يضعون خططاً سرية ضد إيران، تشبه هجوم السايبر الذي صادق عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي.

وأوضح المسؤولون، أن وضع هذه الخطط يجري بموجب تعليمات من البيت الأبيض، وغايتها ردع إيران من دون التخوف من تصعيد باتجاه حرب، وفق صحيفة (نيويورك تايمز).

وكانت غاية هجوم السايبر، الخميس الماضي، مهاجمة مجموعة استخبارات إيرانية، يعتقد الأميركيون أنها مسؤولة عن الهجمات ضد السفن وناقلات النفط في الخليج، مؤخراً.

واستهدف هذا الهجوم الحواسيب والشبكة التي تستخدمها هذه المجموعة الإيرانية، وكذلك استهدف هجوم السايبر حواسيب تسيطر على إطلاق الصواريخ الإيرانية.

ووفقاً لشبكة (إن بي سي نيوز) التلفزيونية الأميركية، فإن إدارة ترامب شنت خلال السنتين الأوليين لولايتها هجمات سايبر أكثر من الهجمات التي شنتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، خلال سنوات ولايته الثماني.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إسقاط طائرة أميركية بدون طيار، دخلت المجال الجوي الإيراني، ومهاجمة ناقلات نفط في الخليج، الأسبوع الماضي، وكان ترامب صادق على هجوم جوي ضد مواقع في إيران، لكنه تراجع عن ذلك قبيل بدء الهجوم بوقت قصير جداً.  

وقال ترامب، أمس، إنه لا يسعى للحرب، فيما حذر مسؤول عسكري إيراني كبير من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن السيطرة، ويهدد حياة الجنود الأميركيين، وقال ترامب لبرنامج (واجه الصحافة) على شبكة تلفزيون (إن.بي.سي): "لا أسعى للحرب".

وكرر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، القول: إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، وقال بومبيو "هم يعرفون بالضبط أين يجدوننا"". وتوجه بومبيو إلى السعودية والإمارات "للتأكيد على أننا متحالفون استراتيجياً" مع الدولتين، وهما خصمان لإيران بالمنطقة.

لكن ترامب هدد بأنه سيفرض مزيداً من العقوبات على إيران اعتباراً من اليوم، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب "أعتقد أنهم يريدون التفاوض، أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة والصفقة معي نووية لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حالياً، اقتصادهم متعثر تماماً".

وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية، وتشير إلى فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تُحرّم تطوير أو استخدام الأسلحة النووية.

وتفاقم التوتر في المنطقة بشكل كبير، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى، ثم أعاد فرض العقوبات على إيران، وكانت العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق الذي يلزم إيران بتقليص برنامجها النووي في المقابل.

أخبار ذات صلة

شاهد: تنظيم الدولة يُهاجم مقر إقامة الرئيس الشيشاني

شاهد: تنظيم الدولة يُهاجم مقر إقامة الرئيس الشيشاني

بكوب حليب.. واشنطن توظف قططاً للقضاء على الجرذان

بكوب حليب.. واشنطن توظف قططاً للقضاء على الجرذان

بيع منتجع رئاسي بالمكسيك لمساعدة الفقراء

بيع منتجع رئاسي بالمكسيك لمساعدة الفقراء

مقتل 11 عسكرياً تشادياً بهجوم لجماعة (بوكو حرام)

مقتل 11 عسكرياً تشادياً بهجوم لجماعة (بوكو حرام)

إيران: الهجمات الإلكترونية الأمريكية علينا لم تنجح

إيران: الهجمات الإلكترونية الأمريكية علينا لم تنجح

مرشح حزب أردوغان يُقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات بلدية اسطنبول

مرشح حزب أردوغان يُقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات بلدية اسطنبول

تعرف على الوفد الأمريكي الذي سيقود مؤتمر البحرين

تعرف على الوفد الأمريكي الذي سيقود مؤتمر البحرين

إيطاليا تمنع 42 مهاجرا من دخول أراضيها وتحمّل هولندا مسؤوليتهم

إيطاليا تمنع 42 مهاجرا من دخول أراضيها وتحمّل هولندا مسؤوليتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الخطيب: مؤتمر المنامة تنفيذ فعلي لوعد بلفور

الخطيب: مؤتمر المنامة تنفيذ فعلي لوعد بلفور

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني زيد وتعتقل مواطناً

قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني زيد وتعتقل مواطناً

تَعَرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة لليوم الاثنين

تَعَرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة لليوم الاثنين

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

القدوة: يجب استعادة قطاع غزة.. ولسنا سعداء بمواجهة أمريكا.. ولا فراغ بالقيادة الفلسطينية

القدوة: يجب استعادة قطاع غزة.. ولسنا سعداء بمواجهة أمريكا.. ولا فراغ بالقيادة الفلسطينية

عائلة الطفل سمير البايض توجه مناشدة عاجلة للرئيس والجهات المسؤولة

عائلة الطفل سمير البايض توجه مناشدة عاجلة للرئيس والجهات المسؤولة

منوعات

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

عربي

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك &#34;ّذرة شرف&#34;

أكاديمي إماراتي لأردوغان: استقل لو كنت تملك "ّذرة شرف"

كوريا الجنوبية تصف بن سلمان بـ &#34;سيد كل شيء&#34;

كوريا الجنوبية تصف بن سلمان بـ "سيد كل شيء"

المجلس العسكري بالسودان يرفض المقترح الأثيوبي

المجلس العسكري بالسودان يرفض المقترح الأثيوبي

فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا بنسبة 52%

فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا بنسبة 52%