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إدانات عربية وإسلامية لهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

إدانات عربية وإسلامية لهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت دول عربية وإسلامية، استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي جنوب السعودية أمس الأحد، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنياً، مؤكدةً وقوفها مع المملكة، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

ودانت مصر بأشد العبارات، الحادث، مؤكدةً وقوفها إلى جانب المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، وفق (روسيا اليوم).

واعتبرت الكويت، أن الهجوم الذي استهدف مطاراً مدنياً، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطيراً يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وجددت البحرين "موقفها الثابت ضد كل من يحاول استهداف مصالح المملكة وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام لجهود السعودية الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله".

بينما أكدت الإمارات أن هذا "العمل يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، دليل جديد على التوجهات العدائية والإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران، وسعيهم إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيرها.

أما الأردن فقد اعتبر أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن المنطقة بأكملها، وقال: "نتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب".

وأكدت جيبوتي دعمها للمملكة بكل قوة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة "للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وأمن وسلامة مقدسات المسلمين في أرض الحرمين الشريفين".

وأعلن مطار أبها الدولي استئناف الحركة الجوية بكامل الرحلات بعد استهداف الحوثيين له، وكتب: "تمّ استئناف الحركة الجوية، وهي الآن تسير بشكل طبيعي".

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء الأحد مقتل مقيم سوري وإصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة بهجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقبلها، أعلن الحوثوين، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها السعوديين بعدة هجمات بطائرات مسيرة من طراز (قاصف 2k).

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