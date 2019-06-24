تَعَرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة لليوم الاثنين

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين الموافق 24 حزيران/يونيو 2019، أن هناك حركة مرورية إعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.





وسُجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذا يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.





وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.





وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياتك والآخرين للخطر.





وختمت: في حالة وقوع حادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطن