مقتل 11 عسكرياً تشادياً بهجوم لجماعة (بوكو حرام)





رام الله - دنيا الوطنلقي 11 عسكرياً تشادياً على الأقل مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة (بوكو حرام)، بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول محلي، أن "الجيش التشادي خسر 11 فرداً بينهم ثلاثة ضباط، كما أصيب ستة عسكريين بجروح"، وأن 26 عنصراً من (بوكو حرام) قتلوا خلال تصدي الجيش للهجوم.وأوضحت الوكالة، أن الجيش تعرض لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد، حيث تشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّد هجمات جماعة (بوكو حرام) منذ حزيران/ يونيو 2018، حيث سجلت تسع هجمات في الأراضي التشادية.