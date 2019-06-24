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فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا بنسبة 52%

فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا بنسبة 52%
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، بالانتخابات الرئاسية في بالبلاد، مشيرةً إلى أن الغزواني رئيساً لموريتانيا بنسبة 52.01%.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.66%، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء.

وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية، قد أعلنوا أمس الأحد، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات، التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وقال المرشحون بيرام ولد اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط "نرفض هذا النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير".

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