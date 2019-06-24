إيران: الهجمات الإلكترونية الأمريكية علينا لم تنجح

وقال آذري في تغريدة على تويتر: "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).



رام الله - دنيا الوطنقال محمد جواد آذري، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، اليوم الاثنين: إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.وأضاف: "سألت وسائل الإعلام، عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران، صحيحة.. نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة، في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم" في سياق متصل، قال موقع إلكتروني إسرائيلي: إن الولايات المتحدة الأمريكية، أخذت الحيطة والحذر تخوفاً من هجمات إيرانية إلكترونية.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي (ديبكا)، أن الإدارة الأمريكية تتخوف من هجوم إيراني إلكتروني رداً على الهجوم الأمريكي الإلكتروني، الذي شنته وزارة الدفاع (البنتاغون) ضد حواسيب إيرانية، وأجهزة تحكم، وإطلاق الصواريخ، الخميس الماضي.وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية كتبت أول أمس السبت، أن الهجوم الإلكتروني على الأجهزة الإيرانية، جاء بموافقة الرئيس، دونالد ترامب.