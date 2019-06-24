الرئيس عباس: مستمرون بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة بمحاربة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجود اتصالات سياسية مع الإدارة الأمريكية، مؤكداً استعداد القيادة الفلسطينية للحوار مع واشنطن، بشرط تراجعها عن قراراتها.وقال الرئيس عباس، خلال لقاء خاص مع أعضاء رابطة الصحفيين الأجانب (FPA): "نحن مستمرون بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب"، مشدداً على أن "الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن السياسة أهم".وأكد الرئيس الفلسطيني حول "مؤتمر البحرين"، وفتح ممر بين قطاع غزة والضفة الغربية، أن "موضوع الممر مطروح سابقاً في اتفاق أوسلو، الذي لم تلتزم به إسرائيل، وأمريكا لم تخترع شيئاً جديداً.. أما بخصوص المليارات التي يتحدثون كثيراً عنها ولا نرى شيئاً منها، فهي أموال تريد أن تأخذها واشنطن من العرب"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وشدد الرئيس عباس، على أن السلطة الفلسطينية، ليست في "عزلة"، وأن هذا كان من ضمن ادعاءات إسرائيلية، وأشار إلى أن بلاده تترأس مجموعة الـ (77+ الصين).